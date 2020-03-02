إلغاء سباق موتو جي بي ضمن جائزة قطر بسبب فيروس كورونا

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اعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية الاحد انه الغى سباق موتو جي بي ضمن جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، المرحلة الاولى من بطولة العالم والمقررة في 8 اذار/مارس الحالي، بسبب فيروس كورونا.

بيد ان الاتحاد الدولي أكد في المقابل، بأن سباقي موتو 2 وموتو 3 سيقامان في موعدهما على حلبة لوسيل كما هو مقرر، لان الدراجين والفرق موجودون في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل اجراء التجارب.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي انه "بسبب قيام قطر بوضع قيود على السفر والذي طال مسافرين من ايطاليا (من بين دول عدة اخرى)، فان سائقي سباق الفئة الاولى (موتو جي بي) لن يشاركوا".

واضاف "في الوقت الحالي، جميع القادمين الى الدوحة من رحلات مباشرة من ايطاليا او قضوا اخر اسبوعين في ايطاليا، يتم نقلهم الى حجر صحي لمدة اقلها 14 يوما".

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واوضح "تلعب ايطاليا دورا هاما في بطولة العالم وفي فئة موتو جي بي على ارضية الحلبة وخارجها، ولهذا السبب اتخذ القرار بالغاء السباق الرئيسي".

وتخوض فرق ايطالية عدة بطولة العالم للدرجات النارية ابرزها دوكاتي وابريليا، بالاضافة الى سائقين عدة ابرزهم اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) وصيف بطولة العالم العام الماضي.

وتم تأجيل اكثر من سباق في بطولات الرياضة الميكانيكية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وابرزها سباق جائزة الصين الكبرى في فورمولا واحد الذي كان مقررا على حلبة شنغهاي في 19 نيسام/ابريل المقبل، وسباق فورمولا اي ضمن بطولة العالم في سانيا في جزيرة هاينان الصينية في 21 الحالي.

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