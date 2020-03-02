ربيع ياسين: سعيد بأداء منتخب الشباب رغم الخروج من كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه يميل للكرة الهجومية الشاملة خلال المباريات التي يقودها كمدرب، ويحاول حاليا بناء منتخب قوي للسنوات المقبلة.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، ووده بطولة كأس العرب من الدور نصف النهائي.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" اميل لتقديم كرة الهجومية وهدفي تكوين منتخب شباب قوي".

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وأضاف، أنه سعيد بأداء منتخب الشباب رغم الخسارة أمام السنغال والخروج من كأس العرب، لافتا أن الفريق به بعض الأخطاء والسلبيات.

وأوضح مدرب منتخب مصر للشباب، أن اللاعبون وقعوا في بعض الأخطاء أمام السنغال ولكنه سيسعى لعالجها في المستقبل.

وأتم تصريحاته:" كان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف أمام السنغال بعد الهدف الأول الكن تعرضنا لبعض الأخطاء أدت في النهاية للخسارة".