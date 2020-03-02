كريستيانو رونالدو يظهر في البرنابيو لمشاهدة الكلاسيكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص النجم الربتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على التواجد في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإٍسباني.
وحضر رونالدو إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الذي كان شاهدا في أيام سابقة على أمجاد عديدة مع النادي الإسباني.
وظهر لاعب يوفنتوس هذه المرة في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لكن ليس لاعبا ضمن صفوف ريال مدريد، لكن لمؤازرة فريقه السابق.
وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة التقطت عدسات الكاميرات المتواجدة خارج الملعب عدة صور لرونالدو وهو يوقع بعض التذكارات لجماهير ريال مدريد.
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