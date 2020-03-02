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بالفيديو.. وردة يصنع هدفين في فوز لاريسا على أستيراس بثلاثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك الدولي عمرو وردة، لاعب فريقه لاريسا على نظيره أستيراس تريبوليس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري اليوناني.

وتواجد في تشكيل فريق لاريسا الثنائي المصري عمرو وردة وعلي غزال، ولعبا منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة نهاية اللقاء.

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وجاء الهدف الأول لفريق لاريسا مع حلول الدقيقة 18 والذي سجله اللاعب رادومير ميلوسافلجيفيتش.

وصنع وردة هدفي لزميله في الفريق ميلوسافلجيفيتش فالأول كان في الدقيقة 36 والثاني جاء مع حلول الدقيقة 44.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد لاريسا إلى 30 نقطة بالمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد فريق أستيراس عند تريبوليس عند 30 نقطة أيضا في المركز الثامن.

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