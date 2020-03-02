ريال مدريد يعود لصدارة الليجا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد فوزاً هاماً على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

وافتتح فينيسيوس جونيور النتيجة للريال في الدقيقة 71، قبل أن يعزز ماريانو دياز البديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وعاد ريال مدريد لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الـ55 نقطة.

ملخص المباراة

شهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة ضغط عالٍ من فريق ريال مدريد، وقام الريال بهجمة خطيرة شهدت تنفيذ مارسيلو لكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها جيرارد بيكيه بشكل غير متقن، ليُتابعها كريم بنزيما بتسديدة قوية علت مرمى الحارس مارك تير شتيجن.

وواصل لاعبي ريال مدريد هجماتهم، وشهدت الدقيقة 15 تسديدة قوية من توني كروس من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ورد برشلونة بهجمة مرتدة سريعة أنهاها جوردي ألبا بتمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها جريزمان بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى.

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وانفرد أرثر ميلو يكرة خطيرة داخل منطقة جزاء النادي الملكي وقام بتسديد كرة قوية، ولكن تيبو كورتوا حارس الميرينجي نجح في التصدي للكرة بشكل رائع.

وأهدر ليونيل ميسي هدف محقق، بعدما وصلت له تمريرة رائعة من وسط الملعب، وصلت له داخل منطقة الجزاء الفريق الأبيض، ثم أطلق تسديدة قوية بإتجاه المرمى تصدى لها كورتوا بشكل رائع وأنقذ مرماه.

وتألق تير شتيجين مع بداية الشوط الثاني بعدما أبعد كرة خطيرة من إيسكو الذي سدد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأنقذ جيرارد بيكيه هدف محقق لريال مدريد من على خط المرمى، بعدما لعب كارفاخال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيسكو برأسية قوية كانت في طريقها للشباك، ولكن المدافع الإسباني تمكن من إبعاد الكرة عن المرمى.

وواصل ريال مدريد هجماته بعدما أهدر بنزيما هدف محقق آخر، بعدما استقبل تمريرة رائعة من كارفاخال داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها أعلى المرمى.

ومن هجمة منظمة قام بها لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليسرى، وصلت تمريرة لفينيسيوس جونيور الذي تمكن من اختراق منطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى لتسكن الكرة شباك تير شتيجن ليُعلن عن الهدف الأول للفريق الملكي.

وبعد دخوله بديلاً لكريم بنزيما في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، استغل ماريانو دياز الخطأ الفادح الذي ارتكبه دفاع البارسا، وتمكن من اختراق منطقة جزاء برشلونة وسدد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للمرمى على يسار الحارس مارك تير شتيجن سكنت الشباك ليُعلن عن الهدف الثاني.