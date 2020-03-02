كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يٌسقط برشلونة وينتزع صدارة الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي برشلونة بثنائية نظيفة وذلك في كلاسيكو الأرض الذي أقيم بينهما مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد الأول جاء عن طريق الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ليسجل أول هدف له في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة منذ انضمامه لريال مدريد.

ثم أضاف ماريانو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من

عمر المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول بالدوري الإسباني انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب كامب نو بكتالونيا.

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وبهذه النتيجة ينتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة إذ يمتلك الأول 56 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الذي يحل وصيفًا الذي يمتلك 55 نقطة.

يذكر أن ريال مدريد سيخرج لمواجهة

ريال بيتيس يوم الأاحد المقبل في الجولة المقبلة، في حين يستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم السبت.

ودخل ريال مدريد بتشكيل مكون من : تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمام رباعي في خط الدفاع مكون من سيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو وكارفاخال، وفي خط الوسط توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي، وفي خط الهجوم إيسكو فينيسيوس وكريم بنزيمه.

أما برشلونة بدأ بتشكيل مكون من تيرشتيجن في حراسة المرمى امامه رباعي خط دفاع مكون من جيرارد بيكيه وأومتيتي وجوردي ألبا وسيميدو، وفي خط الوسط بوسكيتيس وفيدال وفرانكي دي يونج وآرثور وفي خط الهجوم ليونيل ميسي وانطوان جريزمان