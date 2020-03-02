الأولمبية تهنىء الخماسي الحديث بذهبية وفضية الثنائي المختلط بكأس العالم

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئه لاتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بالميدالية الذهبية التي حققها الزوجي المختلط إسلام حامد وهايدي عادل في كأس العالم للخماسي الحديث المقامة في مصر حاليا. في مصر حاليا. كما وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للثنائي أحمد أسامة الجندي وسلمى أيمن للحصول على الميدالية الفضية لزوجي المختلط في كأس العالم أيضا. أيضا. أكد المهندس هشام حطب أن الجميع سعيد بتحقيق الإجازات في الخماسي الحديث والألعاب الأخرى التي تتحقق خلال الفترة الحالية والتي تؤكد أن الرياضة المصرية تتجه على الطريق الصحيح في ظل رعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير .

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