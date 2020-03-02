هدف الريااال.. يلا شوت مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين بث مباشرنتيجة مباراة الريال وبرشلونة الشوط الثاني

مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 1 مارس، التي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، في إطار فعاليات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وهي مباراة هامة بمكان بالنسبة للريال الذي خسر صدارة ترتيب الليجا بعدما خسر أمام سيلتا فيجو وليفانتي 5 أهداف، ويدخل برشلونة المباراة متصدراً القمة برصيد 55 نقطة مرتفعاً بفارف نقطتين عن ريال مدريد صاحب

المركز الثاني عند 53 نقطة.

يرغب المدير الفني للريال زين الدين زيدان،في تحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة، خاصةً بعد تراجع مستواه محلياً في الفترة الأخيرة عقب تلقيه هزيمة موجعه على أرضه من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1.





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