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فينيسيوس يسجل الهدف الأول لريال مدريد أمام برشلونة

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نجح فريق في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره ، وذلك في كلاسيكو الأرض الذي يجمعهما على ملعب سانتياجو

برنابيو معقل النادي الملكي، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من .

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد مرر توني كروس الكرة إليه داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ليسددها فينيسيوس تصطدم في قدم بيكيه وتسكن مرمى برشلونة.

 

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