فينيسيوس يسجل الهدف الأول لريال مدريد أمام برشلونة

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره برشلونة، وذلك في كلاسيكو الأرض الذي يجمعهما على ملعب سانتياجو

برنابيو معقل النادي الملكي، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد مرر توني كروس الكرة إليه داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ليسددها فينيسيوس تصطدم في قدم بيكيه وتسكن مرمى برشلونة.