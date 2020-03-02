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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة .. الدوري الاسباني اليوم

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 بث مباشر لمباراة ضد في الأسبوع ٢٦ للدوري الإسباني مساء اليوم الأحد في المباراة المعروفة بكلاسيكو الأرض ويحتل رفاق ليونيل صدارة ترتيب الليجا برصيد ٥٥ نقطة ويطارده الملكي برصيد ٥٣ نقطة.
موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد

ضد برشلونة في

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وقبل المباراة أثيرت شكوك حول معاناة نجم برشلونة ليونيل ميسي قبل مواجهة ريال مدريد في بكلاسيكو الأرض

اليوم .

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

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