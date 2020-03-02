المصري يتعادل مع نهضة بركان وتتضاءل فرصة تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية

تعادل فريق المصري البورسعيدى مع نهضة بركان المغربي بهدفين لكل منهما بستاد السويس ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية. نهائي الكونفدرالية الافريقية. احرز هدفي النهضة محسن ياجور في الدقيقتين 42 و82، بينما أحرز للمصري مفتاح طقطق وزهير لعروبي في مرماه في الدقيقتين 46 و61 42 و82، بينما أحرز للمصري مفتاح طقطق وزهير لعروبي في مرماه في الدقيقتين 46 و61 يذكر ان لقاء العودة سيقام يوم الاحد المقبل في المغرب

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