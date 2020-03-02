صبحى : ٣ أزمات كبرى فى الرياضة المصرية تم حلها منذ تولى المهمة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم حل الكثير من الأزمات فى الرياضة منذ توليه المهمة ولكن هناك ٣ أزمات كبرى هى الأبرز وهى
١- أزمة نادى الزمالك واللجنة الأولمبية والخاصة باللائحة والجمعية العمومية واستمرت لمدة عام وفى النهاية تم حلها وطبقنا القانون
٢- ثانى الأزمات هى أزمة النادى الأهلى وتم خل الأزمة بالتواصل مع مجلس الإدارة و عقد جلسة ودية معهم وانتهت بسلام
٣- ثالث الأزمات هى الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية والخاصة بمباراة القمة و التى انتهت بهدوء بعد التنسيق مع الجهة التى
هذا بخلاف باقى الأزمات و التى تسمى أزمات وقتية
وتطرق صبحى إلى أن الخميس المقبل افتتاح أول مشروع استثمارى وهو نادى النادى والذى تقوم فكرته على تقديم خدمة مثل كبار الأندية لكن بأسعار اقتصادية.
وأضاف صبحى أن النادى سيكون له لائحة خاصة ومجلس أمناء يتم تعيينه من الوزير، كما يمكن التنازل عن العضوية بمقابل مادى .
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