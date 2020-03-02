بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة “المؤتمر الصحفي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الدوري الإسباني “لا ليجا”، مساء اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020.

المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، شهدت على قلق عدد كبير من المشجعين من فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار ببعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا والسويد.

وقام جمهور ريال مدريد وبرشلونة باستخدام الكمامات والأوشحة لتغطية منطقة الأنف والفم، من قبل بدء المباراة بحوالي ساعة، بعد دخولهم إلى مدرجات سانتياجو برنابيو.

في هذا الموضوع نغطي لكم صراع العقول، حين نتعرف على تصريحات المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” عقب انتهاء اللقاء، من قاعة المؤتمرات الصحفية بسانتياجو برنابيو، بالاضافة إلى تصريحات مدرب برشلونة الجديد “كيكي سيتين”.

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كل ما عليكم فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية فقط، وذلك فور انتهاء المباراة مباشرةً..

ريال مدريد – برشلونة

???????????? قاعة مؤتمرات ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد)

???? المؤتمر لم يبدأ بعد – المباراة جارية الآن

بث مباشر لـ “مؤتمر زين الدين زيدان”