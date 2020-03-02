بلال دزيري..عودة إلى الخلف بعد خيبة أمل اتحاد الجزائر!

تراجعت المسيرة التدريبية للمدرب الجزائري “بلال دزيري” محطة فارقة، بالتصميم على مغادرة اتحاد العاصمة والعودة إلى ناديه السابق أهلي شباب برج بوعريريج الذي قرر تعيينه بعدما أقال التونسي “معز بوعكاز” بسبب سوء النتائج التي أدت لتراجع الفريق بشكل مخيف في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وعاش دزيري خيبة أمل كبيرة مع نادي اتحاد العاصمة على مدار النصف الأول من الموسم الجاري، حيث أخفق في المنافسة أمام صنداونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة التي كانت تعول عليها الإدارة الكثير لحل بعض الأزمات والمشاكل المادية.

واستقال المدرب من تدريب اتحاد الجزائر أو اتحاد العاصمة خلال الأسبوع الماضي بسبب تراجع النتائج، ورغم رفض إدارة النادي لهذه الفكرة، إلا أنه أصر على موقفه وقرر الرحيل في نهاية المطاف.

وسيبدأ دزيري – لاعب منتخب الجزائر في النصف الأول من الألفية – عمله مع أهلي برج بوعريريج يوم غد الاثنين لتحضير فريقه الجديد لمواجهة مولودية الجزائر يوم الخميس المقبل ضمن الجولة ال21 من الدوري الجزائري للمحترفين.

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ويعود بلال دزيري إلى أهلي بوعريريج الذي تولى تدريبه الموسم الماضي، وبرر المدير العام للنادي “نذير بوزناد” في حديث خص به الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، هذه الصفقة قائلاً “لماذا قررنا إعادة دزيري لتدريب الفريق؟ لأنه يعرف خبايا ومعالم الفريق”.

ويقبع فريق أهلي برج بوعريريج في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق

ويحتل برج بوعريريج المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الجزائري برصيد 22 نقطة بفارق عشر نقاط واضحة عن شبيبة القبائل صاحب المركز الرابع.