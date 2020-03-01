رياضة | تحت أنظار رونالدو .. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويعود لصدارة الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت أنظار رونالدو .. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة ويعود لصدارة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وزميله ماريانو دياز فريقهما ريال مدريد لحسم كلاسيكو الارض ضد برشلونة، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني، والذي أقيم على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو، وتابعه نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو من المدرجات.

وسجل جونيور هدف المباراة الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد أن تلقى تمريرة جميلة من توني كروس، وأودعها في الزاوية الضيقة لتير شتيجن حارس برشلونة.

وبنفس الطريقة أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92.

جاء الشوط الأول سريعاً من الطرفين، وسط سيطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة، لكن الخطورة كانت لبرشلونة.

أطاح بنزيما بأبرز فرص الريال في هذا الشوط في الدقيقة السابعة.

جاءت أولى فرص برشلونة في الدقيقة 20 من تمريرة عرضية لجوردي ألبا، لكنه أطاح بها فوق العارضة.

وأضاع أرثر فرصة ذهبية في الدقيقة 32 من إنفراد تام، تصدى له الحارس المتألق كورتوا، تلاها إنفراد صريح لميسي في الدقيقة 37 أبعده كورتوا أيضاً، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

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في الشوط الثاني نشط لاعبو ريال مدريد من أجل تحقيق الفوز، وأضاع إيسكو فرصتين خطيرتين، كانت الأولى من تسديدة رائعة أبعدها تير شتيجن في الدقيقة 58، تلاها رأسية لحق بها بيكيه قبل ان تدخل المرمى في الدقيقة 63.

دفع كيكي سيتين بمارتن برايثوايت في الدقيقة 68 وكاد يتقدم لبرشلونة من أول لمسة له في الدقيقة 69.

رد ريال مدريد بالهدف الأول من تمريرة توني كروس، والتي سددها جونيور في الزاوية الضيقة في الدقيقة 72.

اضاع ميسي إنفراداً آخر في الدقيقة 75، لحق به مارسيلو قبل أن يسدد في المرمى.

وأضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92 من إنطلاقة سريعة سددها في مرمى شتيجن.

دفع سيتين بالثنائي إيفان راكيتيتش وأنسوا فاتي للعودة في المباراة، لكن سيطرة ريال مدريد تواصلت في المباراة دون تسجيل أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 56 ويعود لصدارة الليجا مرة أخرى، بينما يتراجع برشلونة للمركز الثاني برصيد 55 نقطة.