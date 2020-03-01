رياضة | مواعيد مباريات بوروسيا دورتموند في شهر مارس

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ينتظر نادي بوروسيا دورتموند الألماني مجموعة من المباريات النارية خلال شهر مارس الجاري والذي بدأ اليوم الأحد.

4 مباريات قوية تنتظر بوروسيا دورتموند

وينتظر نادي بوروسيا دورتموند خوض 4 مباريات نارية في شهر مارس الجاري بمختلف المسابقات سواء الدوري الألماني او دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات نادي بوروسيا دورتموند في شهر مارس كالآتي:

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنغلادباخ

وتلعب هذه المباراة يوم السبت القادم 7 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند

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فيما تلعب هذه المباراة يوم الأربعاء القادم 11 مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دورتموند × شالكة

بينما تلعب هذه المباراة يوم السبت القادم 14 مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند

كما تلعب هذه المباراة يوم 22 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ترتيب نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني الممتاز

ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 48 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.