رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأحد| عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق.. أزمة جديدة تضرب الأبيض وفرمان من مرتضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأحد| عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق.. أزمة جديدة تضرب الأبيض وفرمان من مرتضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 1 مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق وأزمة جديدة تضرب النادي وفرمان جديد من مرتضى منصور وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

لاعبو الزمالك يغادرون المران بسبب المستحقات

غادر بعض لاعبي فريق الزمالك مقر النادي مساء اليوم بدون خوض المران المحدد له من قبل الخامسة مساءًأ.

ورفض بعض لاعبي الفريق التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ليتركوا النادي ويستقلوا سيارتهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الأمر في الساعات المقبلة وصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل السفر إلى تونس ومواجهة فريق الترجي.

تصريح جديد من الزمالك عن مواجهة الترجي

شدد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أنهم سيلعبوا مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا دون التفكير في نتيجة اللقاء الأول بشكل نهائي.

وأكد أنور في تصريحات عبر أثير الشباب والرياضة أن الزمالك سيخوض مباراة العودة وكأن نتيجة المواجهة الأولى هي التعادل السلبي.

وأشار إلى أن الضغوطات التي يقوم بها مسئولي الترجي قد تأتي بتأثير سلبي على لاعبيهم خلال مواجهة الإياب في تونس، موضحًا أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب شخصية وخبرات كبيرة وقادرين على التعامل مع الضغط بصورة إيجابية.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات لاعبو الفريق

وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

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وشدد مسئولو الزمالك على اللاعبين بالإفراج عن المستحقات المالية في الساعات المقبلة وقبل رحلة تونس للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر.

عرض إنجليزي لخطف نجم الزمالك

كشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten ، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك تلقي عرضاً من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .

وأضاف فاروق أن العرض سيصل نادي الزمالك خلال الأيام القادمة لإنضمام اللاعب للبريميرليج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ، خاصة بعدما قدم آداء مميز مع فريقه خلال الفترة السابقة وتسجيله العديد من الأهداف وظهروه بشكل جيد أثار إنتباه جميع الفرق .

أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يطلب الاجتماع بلاعبي الزمالك

كلف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بإستدعاء لاعبي الفريق إلى مقر النادي بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وطلب مرتضى من تيجانا بجمع لاعبي الفريق في مقر النادي مساء اليوم لعقد جلسة معهم بالإضافة إلى تصوير فيديو للتأكيد على إنهاء الأزمة وعدم وجود مشاكل.

أول رد فعل من كارتيرون على مغادرة لاعبو الزمالك المران بسبب المستحقات

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد بسبب الأزمة التي شهدها مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد.

وتضامن كارتيرون مع اللاعبين، وأكد أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.