رياضة | بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت مطار القاهرة منذ قلبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب متجهة إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق رحلة الأهلي من مطار القاهرة إلى مطار جوهانسبرج ٨ ساعات، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه الفريق للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.

واصطحب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ٢٠ لاعبًا وهم :-

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

