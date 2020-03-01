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رياضة | مواعيد مباريات بايرن ميونخ في شهر مارس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات بايرن ميونخ في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 01/مارس/2020 - 11:29 م

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بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

حسام مجدي

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انتهى شهر فبراير بشكل إيجابي جدا بالنسبة لنادي بايرن ميونخ الألماني ولكن ينتظر الفريق الآن تحديد جديد في شهر مارس الذي بدأ اليوم الأحد.

5 مباريات نارية تنتظر بايرن ميونخ

وينتظر نادي بايرن ميونخ 5 مباريات نارية في شهر مارس في مختلف البطولات سواء في الدوري الألماني أو او كأس ألمانيا.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات نادي بايرن ميونخ في شهر مارس الجاري كالآتي:

شالكة × بايرن ميونخ

وتلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا.

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بايرن ميونخ × أوجسبورج

بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم 8 مارس ضمن منافسات الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

يونيون برلين × بايرن ميونخ

فيما تلعب هذه المباراة يوم السبت القادم 14 مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

بايرن ميونخ ×

كما تلعب هذه المباراة يوم 18 مارس القادم ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ × آينتراخت فرانكفورت

ويلعب هذا اللقاء يوم 22 مارس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ترتيب نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويحتل نادي بارين ميونخ صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري

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