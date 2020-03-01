رياضة | 4 مباريات نارية تنتظر ميلان في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية تنتظر ميلان في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق أي سي ميلان، مواجهات قوية وساخنة في شهر مارس في الدوري الإيطالي، وبطولة كأس إيطاليا.

حيث يلتقي فريق أي سي ميلان أمام يوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ترتيب أي سي ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل أي سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

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ويستعرض لكم"الخليج 365 الرياضي"، مواجهات أي سي ميلان في شهر مارس.

يفتتح ميلان مواجهات الشهر بمباراة يوفنتوس في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، يوم الأربعاء 4 مارس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ثم يحل ميلان ضيفا ثقيلا على فريق ليتشي، يوم الأثنين 9 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ميلان فريق روما يوم الأحد 15 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويختتم ميلان مباريات الشهر بمباراة سبال، يوم 21 مارس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.