رياضة | تعادل إيجابي مثير يحسم موقعة المصري ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل إيجابي مثير يحسم موقعة المصري ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة المصري البورسعيدي مع ضيفه نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش بالسويس، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد.

تقدم محسن ياجور لنهضة بركان في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل مفتاح طقطق للمصري في الدقيقة 46، وأحرز زهير لعريبي هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح المصري التقدم 2-1، قبل أن يعود ياجور ويعادل النتيجة في الدقيقة 82.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين، في لقاء الإياب على الملعب البلدي ببركان، الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.