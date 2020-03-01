رياضة | لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة في الموعد المحدد للتجمع، قبل سفر البعثة، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب إفريقيا، المقرر له الحادية عشرة والنصف مساء اليوم.

ويتوجه الأهلي إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، وفي حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.