رياضة | مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادي الزمالك مستوي مميز خلال الفترة الماضية مع الفريق، ويساهم فى فوز فريقه خلال بطولتى السوبر الإفريقي والمصري.

وكشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten ، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك تلقي عرضاً من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .

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وأضاف فاروق أن العرض سيصل نادي الزمالك خلال الأيام القادمة لإنضمام اللاعب للبريميرليج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ، خاصة بعدما قدم آداء مميز مع فريقه خلال الفترة السابقة وتسجيله العديد من الأهداف وظهروه بشكل جيد أثار إنتباه جميع الفرق .

وكان نادى الزمالك قد حقق فوز بثلاثية مقابل هدف على الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.