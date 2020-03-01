رياضة | 5 مباريات حديدية تنتظر الزمالك في شهر مارس.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات حديدية تنتظر الزمالك في شهر مارس.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق الزمالك، مباريات قوية في شهر مارس، على صعيد الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمباراة الهامة أمام فريق الترجي التونسي من المسابقة القارية.

يسعى الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات التي سيلعبها، من أجل استمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال شهر فبراير، وتحقيقه لقبي السوبر المصري والإفريقي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مباريات الزمالك في شهر مارس.

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يفتتح الزمالك مباريات شهر مارس بمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 6 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ثم يلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة عشر، من الدوري المصري، يوم الخميس 12 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويواجه الزمالك مع فريق المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر، من الدوري المصري، يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر، من الدوري المصري، يوم الخميس 19 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يختتم الزمالك مباريات الشهر بمباراة نادي مصر في الجولة العشرون، من الدوري المصري، يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.