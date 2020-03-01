رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور الآن أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني، والمقامة على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف.

جاءت المباراة سريعة من الطرفين، وسط سيطرة نسبية من لاعبي ريال مدريد على الكرة، لكن الفرص الأخطر كانت لمصلحة برشلونة.

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جاءت أخطر فرص ريال مدريد في الدقيقة 7 عندما أطاح بنزيما بالكرة فوق العارضة.

رد برشلونة بتسديدة قوية لجريزمان في الدقيقة 20 أطاح بها فوق عارضة كورتوا.

ومن هجمة مرتدة، مرر جريزمان كرة بينية لأرثر ميلو الذي إنفرد بكورتوا، لكن الحارس البلجيكي حولها لركنية.

واضاع ليونيل ميسي فرصة خطيرة في الدقيقة 37 من إنفراد تام، لكن كورتوا تصدى لها، تلاها تسديدة لفيدال أبعدها سيرجيو راموس، لتنتهي أحداث الشوط الأول دون أهداف.