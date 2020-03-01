رياضة | سفير مصر بجنوب إفريقيا: ملعب الخماسية يستضيف مباراة الإياب.. والأمطار تنتظر الأهلي في بريتوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بجنوب إفريقيا: ملعب الخماسية يستضيف مباراة الإياب.. والأمطار تنتظر الأهلي في بريتوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف عيسي، سفير مصر بجنوب إفريقيا، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداء جيد أمام جنوب إفريقيا في اللقاء الذي جمعهم أمس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عيسي في تصريحات لقناة الأهلي:أحيى الأهلي على أدائه أمس، وقدم أداء عظيم، وان شاء الله يتأهل من بريتوريا".

وتابع"استقبلنا سمير عدلي صباح اليوم، وتم الاطمئنان على ملعب التدريب وفندق الإقامة وكافة ترتيبات استقبال بعثة الأهلي".

وأوضح:" هناك اجتماع يوم الثلاثاء مع الجهات الأمنية لمناقشة كافة ترتيبات المباراة:".

وزاد:"تم الاتفاق على ملعب التدريب وكافة الإمور التنظيمية، والاهلي في عنينا وان شاء الله هيرجع بالفوز".

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وأضاف:"الصحف الجنوب إفريقيا متفائله بمباراة الإياب وتم تحديد نفس الملعب الذي خاض عليه الأهلي الموسم الماضي".

وأكمل:"ما رأيته أمس من لاعبي الأهلي مختلف تماما عن الموسم الماضي".

وعن تذاكر المباراة قال:"تم طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز منذ يوم السبت والاقابل كبير علىيها، وسعة الاستاد 25 ألف فقط".

وعن دخل الجماهير مجانا قال:" لا أملك معلومة عن الأمر حاليا وسوف نتأكد ونخبركم، وسوف يتواجد عدد كبير من جماهير الأهلي والجالية المصرية في الاستاد".

وعن حالة الطقس في جنوب إفريقيا قال:"أمس كان في امطار وسيكون هناك أمطار في أحد ايام التدريب ولن يكون هناك أمطار يوم المباراة حسب تأكيدات هيئة الأرصاد".

وأتم:"فندق الاقامة يبعد عن ملعب المباراة ربع ساعة، والفندق يدير مواطن مصري وهناك اهتمام كبير منذ شهر بالأهلي".