رياضة | جالطة سراي يفوز بثلاثية على جينسيلزبري بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جالطة سراي يفوز بثلاثية على جينسيلزبري بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي جالطة سراي الفوز على نظيره جينسيلزبري بنتيجة 3 - 0 وصعد الى المركز الثاني في ترتيب البطولة خلف طرابزون سبور المتصدر وامام سيفاس سبور الثالث.

وفاز طرابزون سبور على ريزا سبور 5 - 2 وصع الفارق مع ملاحقيه الا ان فوز سيفاس سبور على انقرة غوتشو بنتيجة 3 - 0 جالطة سراي على جينسيلزبري ايضا بثلاثية ابقوا الامور مشتعلة في الصدارة بعد الجولة 24 من البطولة.

يذكر ن اهداف جالطة سراي سجلها ريان دونك د 3 وراداميل فالكاو على مرتين د 33 و 69.