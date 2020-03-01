رياضة | ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سلافان بيليتش المدير الفنى لنادى وست بروميتش ألبيون، تفاصيل الإصابة التى تعرض لها الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق.

وقال بيليتش فى تصريحات صحفية، إن حجازى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية، وهو ما وصفه بالأمر المخيب للآمال فى ظل الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعب منذ عودته من الإصابة.

وتابع مدرب وست بروميتش، أن الفحوصات الطبية هى التى ستحدد حجم إصابة حجازى والمدة التى سيغيبها عن الملاعب.

وكان أحمد حجازى تعرض لإصابة قوية، غادر على إثرها ملعب مباراة وست بروميتش أمام ويجان فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى.