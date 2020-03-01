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الامارات | كورونا يضرب يوفنتوس الإيطالي وحجر صحي على اللاعبين

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فيروس كورونا المستجد أكبر الأندية الإيطالية وهو نادي يوفنتوس بطل ، بعدما أعلن النادي وقف كافة الأنشطة وفرض الحجر الصحي على كل لاعبيه تحت 23 عاماً بعد التأكد من إصابة 4 لاعبين في فريق بيانيس من الدرجة الثالثة بالفيروس الجديد.

وقام النادي الإيطالي بهذا الإجراء بسبب مواجهة نادي بيانيس في أخر مباريات الفريق الشاب حيث هزمهم يوفنتوس بهدف دون مقابل، وطلب النادي من لاعبي تحت الـ 23 عاما بالبقاء في منازلهم حتى 8 مارس، ولم تبد أعراض الفيروس الجديد على أي منهم إلى الآن.

ويذكر أن إيطاليا تعتبر أكثر الدول الأوروبية تعرضاً للفيروس الجديد وتخطت عدد الحالات 1000 حالة وتوفي منهم 29 شخصاً، وشهدت البطولة الإيطالية تأجيل العديد من المباريات بسبب الفيروس الجديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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