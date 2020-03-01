شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 ثلاثيات و42 هدفًا لأندية مصر فى شباك الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسارة بالرقم 16 تلقاها فريق الترجى الرياضى التونسى فى مواجهة أندية مصر من بين 36 مواجهة إفريقية جمعت الطرفين، وذلك إثر تعثره بالثلاثة أمام الزمالك بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الجارية.

وعقب فوز الزمالك على الترجى بثلاثية جديدة على حساب الترجى مساء الجمعة، رفعت أندية مصر رصيدها من الانتصارات أمام فريق باب سويقة للرقم 16 مقابل 7 فقط لبطل تونس و13 تعادلاً.

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وتجرع الترجى التونسى مرارة الخسارة بالثلاثية أمام أندية مصر للمرة السابعة فى تاريخ المواجهات الإفريقية بين الطرفين، فسبق أن تفوق عليه الأهلى بالثلاثية فى مجموعات دورى الأبطال نسخة 2007 وفى مجموعات الكونفدرالية 2015، وبذهاب نهائى دورى الأبطال 2018، كما دك نجوم الإسماعيلى حصون الفريق التونسى بثلاثيتين خلال مواجهتى نصف نهائى دورى الأبطال 2003 ذهابًا إيابًا، بينما حقق الزمالك الثلاثية على حساب الترجى خلال 14 يوماً فقط وذلك بالسوبر الإفريقى فى الدوحة وبلقاء الجمعة الماضى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال بالنسخة الجارية.

وأمطر المصريون شباك الترجى بـ42 هدفا خلال 36 مواجهة قارية، فى حين نجح بطل تونس فى تسجيل 28 هدفا بشباك أندية مصر، وكان عفت نصار نجم الزمالك السابق هو أول من هز شباك الترجى من بين لاعبى الأندية المصرية، وذلك فى إياب نهائى إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1994 بملعب المنزه، فى حين أن مدحت عبدالهادى مدافع الزمالك أيضا كان أول من يسجل فى شباك الترجى فى المباريات التى تحتضنها مصر وذلك فى مجموعات دورى الأبطال عام 2002.

ويعتبر الثلاثى أشرف بن شرقى وعبدالله السعيد ووليد سليمان هم هدافى الأندية المصرية خلال مواجهات الترجى، فسجل نجم الأهلى السابق 3 أهداف فى مرمى بطل تونس، وهو نفس رصيد أهداف نجم الزمالك الحالى بن شرقى، وكذلك وليد سليمان جناح الفريق الأحمر. ويعتبر الترجى هو أكثر أندية تونس مواجهةً بنظرائه المصريين، ويليه النجم الساحلى الذى خاض 25 مباراة أمام أندية مصر، والصفاقسى فى 18 مواجهة والنادى الإفريقى فى 16.