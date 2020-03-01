شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير فرايبورج تكرِّم روح «فهمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت مجموعة من جماهير فرايبورج الألمانى، على تكريم روح المصرى عمرو مصطفى فهمى، السكرتير السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، وذلك خلال لقاء بوروسيا دورتموند فى البوندزليجا، السبت، بالدورى الألمانى.

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ورفعت جماهير فرايبورج علمًا كبيرًا عليه صورة الراحل فهمى، الذى كان أحد مشجعى النادى، وكان يحرص على حضور مبارياته باستمرار.

ووزعت بعض الجماهير ورقة تعريفية بعمرو فهمى، على المدرجات بالكامل.

تولى عمرو فهمى منصب سكرتير كاف، قبل الدخول فى خلاف مع رئيس الاتحاد الإفريقى، أحمد أحمد، لتتم إقالة فهمى من منصبه.