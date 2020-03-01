شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد يحاول إقناع فتحى بالانضمام لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى عبدالله السعيد، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، محاولات سرية لإقناع أحمد فتحى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، بالانضمام إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل من أجل الاستفادة من خبرته الفنية مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء فإن فتحى أبلغ السعيد بأنه ينتظر العرض النهائى من مسؤولى الأهلى من أجل الاستقرار بشكل نهائى على تمديد عقده والاستقرار بالقلعة الحمراء أو الرحيل تبعًا للمفاوضات التى سيجريها معه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب أداء مواجهة صن داونز بدورى الأبطال. كان فتحى قد رفض عرضًا من مسؤولى القلعة الحمراء بتمديد عقده لمدة موسمين مقابل 7 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.