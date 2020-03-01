شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات فى الجبلاية حول تخفيف عقوبة «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دب خلاف حاد داخل اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى حول إلغاء عقوبة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الذى صدر بحقه عقوبة بإيقافه حتى نهاية الموسم عقب أحداث مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد أعضاء اللجنة المؤقتة يفضل إلغاء عقوبة «كهربا» لعدم استمرار الأزمة مع مسؤولى القلعة الحمراء الذين طالبوا فى الفترة الأخيرة بإلغاء عقوبة اللاعب على أساس أنه لم يخطئ بالشكل الذى يؤدى لإيقافه حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى يرفض فيه محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، المساس بعقوبة اللاعب لسببين أولهما أن لجنة الانضباط أصدرت القرار وفقا للمستندات التى حصلت عليها من جانب مسؤولى الشركة المنظمة بالإمارات، والسبب الثانى أن إلغاء العقوبة سيضعف من قرارات اتحاد الكرة التى صدرت فى الأزمة الأخيرة والتعامل مع الأندية خصوصا الأهلى والزمالك فى أى عقوبات.

Advertisements

ووفقا لمصدر مسؤول بالجبلاية- طلب عدم نشر اسمه- فإن كلًّا من الأهلى والزمالك التزما بالعقوبات الموقعة من جانب لجنة التظلمات بدليل أن الأهلى لم يقم بوضع كل من جونيور أجايى وياسر إبراهيم ضمن قائمة الفريق فى مباراة القمة بالدورى الممتاز رغم تأكيد مسؤولى القلعة الحمراء بأن استبعادهما لأسباب فنية، وأشار المصدر إلى أن الزمالك التزم هو الآخر بالقرارات بدليل أن مسؤوليه تقدموا بتظلم على العقوبة الموقعة من جانب لجنة التظلمات.

من جانبه أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة الاستئناف، أنه سيجتمع مع أعضاء اللجنة بنهاية الأسبوع المقبل لبحث التظلم المقدم من جانب مسؤولى القلعة الحمراء والبيضاء، وقال الشوربجى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: اللجنة تعمل وفقا لمعايير محددة ولا نخضع لأى ضغوط أو تدخلات من جانب مسؤولى الأهلى أو الزمالك ولا اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن تاريخه القضائى وداخل الجبلاية لا يسمح بأى تدخلات،وأضاف: نناقش التظلم حسب الواقعة التى صدر بها القرار ولا يمكن أن نحسم أى أمور قبل مناقشة المستندات الدامغة التى تدفعنا لتغيير القرار.

وشدد «الشوربجي» على أن كل شىء وارد فى اتخاذ أى قرار سواء بتأييد العقوبة أو تخفيفها أو إلغائها بشكل كامل، لافتا إلى أنه لم يتناقش مع أعضاء اللجنة حتى يتحدث فى أى أمور فى هذا الشأن.

على صعيد مختلف، طلبت سارة سليمانى، مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، من اللجنة المؤقتة الانتهاء من صياغة لائحة النظام الأساسى وإقامة الانتخابات التى ستحسم اختيار مجلس الإدارة المقبل فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، وذلك بعد الجلسات التى عقدتها مندوب «فيفا» مع اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى واللجنة القانونية بالجبلاية برئاسة حسين حلمى للاستقرار على تطبيق بند الـ8 سنوات ووضع بند تضارب المصالح الذى يحظر على مسؤولى الجبلاية الجمع بين عضوية الجبلاية والتعامل مع الشركات الراعية المتعاقدة مع اتحاد الكرة.