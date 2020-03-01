شكرا لقرائتكم خبر عن المجرى ماروشى يتوج بذهبية كأس العالم للخماسى.. ومصر تحصد المركز الثامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار الأحد على منافسات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث والتى استضافتها مصر، بمنافسات الزوجى المختلط. وانطلقت المنافسات بمسابقات السباحة، تلتها منافسات السلاح والفروسية وأخيرا المنافسات بالليزر.

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وشاركت مصر بفريقين باعتبارها البلد المضيف مثل أحدهما «أحمد الجندى وسلمى أيمن، فيما مثل الفريق الثانى إسلام حامد وهايدى عادل».

انتهت أمس منافسات الرجال والتى أسفرت عن تتويج المجرى آدم ماروشى بالميدالية الذهبية، عقب حصده لـ1470 نقطة، فيما حل الكورى جون وونج تاى فى المركز الثانى ليتوج بفضية منافسات البطولة بعد أن حصد 1460 نقطة. وجاءت برونزية المنافسات من نصيب الإيرلندى آرثر لانج الذى نجح فى حصد 1454 نقطة خلال المنافسات. وحصل الناشئ المصرى مهند شعبان فى المركز الثامن برصيد 1432 نقطة، وجاء البطل الأوليمبى أحمد أسامة الجندى فى المركز الـ13 برصيد 1418 نقطة، فيما حل إسلام حامد فى المركز الـ33 برصيد 1108.

وشهد مراسم التتويج الألمانى كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى وشريف العريان رئيس الاتحاد المصرى وسكرتير اللجنة الأولمبية، وهاشم يس المدير التنفيذى للاتحاد.