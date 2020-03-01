شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز اللاعبين بجزء من المكافآت قبل السفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف جزء من مكافآت لاعبى الفريق الكروى الأول، قبل توجه البعثة إلى تونس لخوض مباراة العودة لدور الثمانية أمام الترجى التونسى والمقررة الجمعة المقبل على ملعب رادس، معقل فريق الترجى.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1، فى مباراة الذهاب لدور الثمانية، والتى أقيمت الجمعة الماضى على أرض ملعب استاد القاهرة، ويسعى المارد الأبيض للعودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائى من تونس.

واستقر المجلس على مضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة، وكان هذا النظام قد اتبعه مجلس الإدارة فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى النسخة الماضية التى توج بها الفريق الأبيض، وذلك بحثا عن الحصول على اللقب الغائب من 18 عاما، كما سيعقد رئيس الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق اليوم قبل سفر الفريق غدا، من أجل تحفيزهم قبل المباراة المهمة والمرتقبة على ملعب رادس، ومطالبتهم بالعودة ببطاقة التأهل.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول، تدريباته على معلب النادى، استعدادا لمباراة الترجى، وخاض الفريق مرانه أمس مكتملا الصفوف، عقب عودة اللاعبين الأساسيين من الراحة التى منحها لهم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بسبب الضغط الكبير الذى يتعرض له اللاعبون خلال الفترة الماضية من مباريات قوية ومتلاحقة.

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وخاض جميع اللاعبين المران بمن فيهم يوسف أوباما ومحمد عبدالغنى، بعد قرار الجهاز الفنى، استبعادهما من المباراة الماضية بسبب الإصابة، وخاض اللاعبان المران مع الفريق بشكل طبيعى بعد خضوعهما لاختبار طبى قبل المران، وسيراقب كارتيرون والجهاز الطبى اللاعبين خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية الاعتماد عليهما خلال مباراة العودة فى تونس.

ويدرس كارتيرون، فى حالة الاطمئنان على الحالة الفنية والطبية لمحمد عبدالغنى تحديدا، الدفع به فى مركز الظهير الأيمن على حساب حازم إمام الذى ظهر بشكل غير جيد خلال المباريات الماضية، وهو ما مثل ثغرة فى دفاع الأبيض، استغلها الترجى عن طريق حمدو الهونى، الذى شكل خطورة على الأبيض من هذه الجبهة، وهو ما جعل كارتيرون يفكر فى الدفع بعبدالغنى فى الجبهة اليمنى.

كما ركز كارتيرون خلال المران، على بعض الجمل التكتيكية التى ينوى تنفيذها خلال مباراة العودة، والتى ستعتمد أكثر على سرعة نقل الهجمة فى ظل الهجوم الشرس المتوقع للاعبى الترجى، كون المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم ولديهم رغبة قوية فى الفوز والصعود للدور المقبل، وتعويض هزيمة الفريق فى السوبر ومباراة الذهاب، كما أعطى كارتيرون تعليمات للاعبيه بضرورة التمركز السليم مع تضييق المساحات على لاعبى الترجى، والتمركز الجيد فى الكرات العرضية والضربات الثابتة التى سيعتمد عليها الترجى بشكل كبير.

وقام كارتيرون بإيقاف المران أكثر من مرة بسبب بعض المواقف الدفاعية، وأعطى تعليماته لمحمود علاء ومحمود حمدى الونش، بضرورة اليقظة طوال أحداث المباراة، كما أعطى كارتيرون تعليمات مشددة للرباعى الهجومى بضرورة استغلال أنصاف الفرص، لأن ما يأمل الفريق فيه هو إحراز هدف يربك حسابات الفريق التونسى ويصعب من مهمته.

على الجانب الآخر، قدم الترجى التونسى تظلما رسميا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف»، بسبب طرد بن رمضان، لاعب الفريق خلال مباراة الذهاب، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه بعدما سقط الترجى التونسى أمام الزمالك بثلاثية.