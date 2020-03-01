مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر يلا شوت اون لاين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

تتقرب جماهير الساحرة المستديرة في أنحاء العالم، موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي ستجري على استاد سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، في منافسات الجولة رقم 26 من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، المقرر لها ان تنطلق مساء اليوم الأحد 1 مارس 2020.



سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS بجودة HD1، والتي أعلنت أنها ستقوم بتغطية شاملة لكافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة على شاشاتها، وكلفت إدارة القناة المعلق حفيظ دراجي للتعليق على أحداث مباراة برشلونة اليوم بث مباشر أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 2020.

يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد وهو في أفضل حالاته، حيث قدم النادي الكتالوني مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل زملاء ميسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وسوف يحاول البلوغرانا الخروج بنتيجة مرضية على الأقل تبقيه في القمة، خاصة بعد تعيين المدير الفني الجديد كيكي سيتين الذي فاز في آخر أربع مباريات تحت قيادته، كما تأتي قمة كلاسيكو الليجا بالنسبة لبرشلونة بعد العودة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، بتعادل ثمين مع نابولي في السان باولو بهدف لمثله.

بينما يخوض ريال مدريد المواجهة أمام برشلونة في كلاسيكو 2020، بعد إخفاقه في المباراتين الماضيتين، أهدر خلالها خمس نقاط، حيث تنازل عن الصدارة لصالح برشلونة، ويبحث عن العودة والتعويض في مباراة الكلاسيكو اليوم، واستعادة صدارته حيث يحتل الميرينغي الوصافة، كما خسر النادي الملكي أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تحقيق الانتصار لرد الروح المعنوية إلى الفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

يبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو ، راموس ، فاران ، كارفخال

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الوسط: كروس ، فالفيردى ، كاسيميرو

الهجوم: بنزيما ، إيسكو ، فينيسيوس جونيور

بينما يخوض برشلونة المباراة، بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا ، بيكيه ، سيميدو ، أومتيتى

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال

الهجوم: ميسي ، جريزمان ، أرثر

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