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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كرستيانو رونالدو يصل "سنتياجو" لمتابعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
وصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، إلى مدينة مدريد الإسبانية، وفي ملعب سنتياجو برنابيو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي في الدوري الإسباني.
وكان قد غادر رونالدو إيطاليا هو وعائلته بعد توقف النشاط الرياضي هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا متوجهًا إلي مدريد الإسبانية.
ولعب رونالدو 10 مواسم كاملة لفريق ريال مدريد حقق معهم العديد من البطولات الكبيرة وكان آخر كلاسيكو حضره رونالدو انتهى بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هف، في السوبر الإسباني، في الكامب نو، وأحرز رونالدو هدفًا رائعًا خلال هذه المباراة بعدما راوغ المدافع الإسباني بيكيه ووضعها على يسار شتيجن حارس البارسا.
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