شكرا لقرائتكم المصري يتأخر بهدف أمام نهضة بركان في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بتأخر فريق المصرى البورسعيدى أمام نظيره وضيفه نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، على إستاد السويس الجديد، في حضور 1000 مشجع، وذلك ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة.

الهدف جاء عن طريق محسن ياجور لاعب نهضة بركان، في الدقيقة 45 من زمن اللقاء مستغلا هفوة من دفاعات الفريق البورسعيدي.

ويأمل طارق العشرى المدير الفني للمصري البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة، وذلك لتسهيل المهمة في لقاء العودة 8 مارس الجاري بالمغرب.

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فيما يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن العودة لبلاده بنقطة على الأقل، قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .