شكرا لقرائتكم لجنة التظلمات تجتمع غدا لمناقشة تخفيف عقوبات السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماع غداً الإثنين من أجل مناقشة التظلمات المقدمة من ناديي الأهلي و الزمالك على عقوبات لاعبيهم الخاصة بمباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم و أيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما و تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.