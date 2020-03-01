شكرا لقرائتكم المصري يتعادل 2/2 مع نهضة بركان بالكونفدرالية ويصعب مهمة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى فريق المصرى البورسعيدى بتعادل إيجابى أمام نظيره نهضة بركان المغربى، بهدفين لكل منهما اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على إستاد السويس الجديد، في حضور 1000 مشجع، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة.

تقدم نهضة بركان المغربي بهدف عن طريق محسن ياجور في الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبي لاعب الفريق المغربي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدركهدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وحاول طارق العشرى المدير الفني للمصري البورسعيدى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة، لتسهيل المهمة في لقاء العودة 8 مارس الجاري بالمغرب.

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لكن نجح طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي في العودة لبلاده بنقطة ثمينة، قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

أدار المباراة طاقم تحكيم قاده الدولي البتسواني جوشوا بوندو، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .