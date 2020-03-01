شكرا لقرائتكم سر عدم ارتداء لاعبى الأهلى كمامات فى رحلة الإياب أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار القاهرة دون ارتداء الكمامات لعدم وجود تحذيرات طبية وذلك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.

وتوافد لاعبو الأهلي في مطار القاهرة وتصادف وجودهم مع بعثة صن داونز التي تعود إلى بلادها علي نفس طائرة الأهلي المقرر لها الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأحد في رحلة تستغرق ثمانية ساعات علي أن تستقل حافلة من جوهانسبرج الي مدينة بريتوريا في رحلة تستغرق ساعة تقريبا.

وفاز الأهلي علي صن داونز أمس بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في لقاء الذهاب.

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وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى 7 مارس المقبل بإياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.