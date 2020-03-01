شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك اكتفي بمران بدني اليوم بالجمانزيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى اليوم الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.

كما شدد أمير مرتضى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، أن لاعبى الزمالك خضعوا لعملية الاستشفاء بعد المباريات المتتالية التى خاضوها خلال الفترة الماضية، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى كارتيرون، وذلك لتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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وحقق الزمالك الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت على ستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضى، فيما جاء اجتماع كارتيرون مع لاعبى الأبيض للحديث حول تمركز اللاعبين.

وعن أنباء عدم خوض اللاعبين للتدريبات بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية، أكد أمير مرتضى أن العمل داخل الفريق يسير وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون، مشددًا على أن اللاعبين خضعوا لعملية الاستشفاء وخاضوا مرانا فى الجيم.

من المقرر، أن تُغادر بعثة الزمالك إلى تونس على متن طائرة خاصة، غدًا الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بوقت كافى قبل مباراة الجمعة المقبل، أمام الترجى التونسى.