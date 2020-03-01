شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل استعداداته للترجي وجلسة تحفيزية غدا مع رئيس النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب الجمعة الماضي على الترجي بثلاثة أهداف لهدف ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الطيبة وعبور عقبة الفريق التونسي للدور نصف النهائي للبطولة .
واكتفى لاعبو الفريق الأول بالتدريبات في جيمانيزيوم النادي اليوم وفقا للبرنامج الإعدادي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني والذي يتضمن مرحلة استشفاء في ظل حالة الإجهاد التي يمر بها اللاعبون بسبب توالي المباريات وسيخوضوا التدريبات الجماعية بالكرة غدا بصورة طبيعية .
في الوقت نفسه يعقد رئيس النادي المستشار مرتضى منصور جلسة تحفيزية مع اللاعبين غدا على هامش المران يطالبهم فيها بالتركيز في المباريات المقبلة وتخطي عقبة الترجي ومواصلة مشوارهم وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي يحاول البعض ترويجها عن الفريق لهز استقراره .
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