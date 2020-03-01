شكرا لقرائتكم 1500 شرطي إسباني يشاركون في تأمين الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشارك حوالي 1545 ضابطا وجنديا في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تجمع يوم الأحد بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في قمة مباريات الجولة.

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول ملعب "سانتياغو برنابيو"، نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 ألف مشجع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.