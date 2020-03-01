لاعبو الزمالك يغادرون النادي بدون مران ويهددون بالانسحاب أمام الترجي.. وكارتيرون للإدارة: تهدرون ما نفعله.. ومرتضى يُكلف إسماعيل يوسف بالتدخل لإعادتهم للتدريبات

أبلغ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، بعدم نزول المران مرة أخرى سوى عقب الحصول على مستحقاتهم.

اللاعبين يهددون بعدم السفر

وهدد بعض اللاعبين بعدم السفر إلى تونس من أجل خوض مباراة العودة امام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونزل اللاعبون إلى الملعب منذ قليل، وأعتذروا للمدير الفني بعدم خوض المران إلا في حال الحصول على المستحقات أولا، وبعدها غادروا النادي متفقين على دلك.

باتريس كارتيرون

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استيائه الشديد من عدم صرف مستحقات اللاعبين ورفضهم خوض المران اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نصيحة مدرب الزمالك

وأكد مصدر من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن المدير الفني وقف بجانب اللاعبين، وأوضح أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.

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لابد من وضع حد لهذه الأزمة

وشدد أنه لابد من وضع حد لهذه الأزمة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية، ولابد من توافر التركيز للاعبين، معلقا: "لا يجوز أن يهدروا ما نفعله في الملعب بأزمات ليس لها أهمية ولكنها تأثر على اللاعبين".

رئيس الزمالك يحاول إعادة اللاعبين

يحاول رئيس نادي الزمالك إعادة اللاعبين مرة أخرى إلى النادي، بعد مغادرتهم ورفضهم خوض التدريبات الجماعية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن رئيس القلعة البيضاء أبلغ إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بالتدخل وإعادة اللاعبين لناديهم، على أن يتم تصورير فيديو معهم لتهدئة الأجواء من جانب الجماهير قبل المباراة الهامة أمام الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

أزمة المستحقات

وأضاف المصدر أن رئيس الزمالك يسعى في الوقت الحالي، لإنهاء أزمة المستحقات من أجل عودة اللاعبين إلى التدريبات غدًا، بشكل طبيعي قبل السفر إلى تونس بعد غدًا لمواجهة الفريق التونسي.

يذكر أن لقاء الذهاب، الذي جمع فريقي الزمالك والترجي التونسي، انتهى لصالح الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد.