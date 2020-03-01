ليل يهزم نانت في الدوري الفرنسي

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قاد بنجامين اندريه فريقه ليل للفوز على المضيف نانت 1-صفر، الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من كرة رأسية للاعب رين السابق، ما منح الضيف ثلاث نقاط جديدة زادها على رصيده الذي بات 46 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن رين الثالث صاحب المركز المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد نانت عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعوّض ليل خسارته أمام مرسيليا الثاني في المرحلة الخامسة والعشرين 1-2، بفوزين ابعداه ست نقاط عن مونبيليه الخامس.

وتعادل بوردو الثالث عشر مع ضيفه نيس العاشر بهدف لمثله.

سجل نيكولا دو بريفيل (21) لبوردو، والجزائري ادم وناس (57) لنيس.

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ويتخبط الفريقان بنتائجهما السيئة إذ لم يحققا الفوز في المباريات الخمس الأخيرة بما فيها اليوم سوى مرة وحيدة، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

وتختتم المرحلة لاحقا بمباراة ليون مع سانت اتيان.

ملخص مباراة ليل ونانت:

ملخص مباراة بوردو ونيس: