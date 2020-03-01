شكرا لقرائتكم خبر عن في حضور "الصقر وخشبة".. إيروسبورت يصعد إلى دوري الترقي وتهنئة خاصة لهشام يكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وارتفع رصيد إيروسبورت عند النقطة 45 ليحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة، ويضمن الصعود لدوري الترقي بفارق نقطتين عن الطيران وقبل خوض آخر جولة في المسابقة.

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ويقود إيروسبورت فنيًا هشام يكن، ويعاونه حسين محيى الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد مدربان وعمرو عبد المنعم مخطط أحمال، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق، وكابتن طيار خالد رفعت مستشار التسويق والدكتور أيمن عمارة مقرر لجنة الكرة والدكتور عبدالمنصف تأهيل وعلاج طبيعي.

وحرص أحمد حسن "الصقر" وهادي خشبة، نجمي المنتخب الوطني الأسبق، على تهنئة فريق إيروسبورت بعد ضمان الصعود لدوري الترقي، في أول مشاركة رسمية.