بسبب كورونا.. المغرب تُعلن تأجيل كافة الأحداث الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة في المملكة المغربية، مساء اليوم الأحد، تأجيل كافة الأحداث الرياضية والثقافية خلال لافترة المقبلة، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

ونشرت اللجنة بيانا اذاعته وكالة الأنباء المغربية، يفيد بتأجيل كافة التظاهرات الرياضية والثقافية والتجمعات المكثفة وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي ظهر بها كورونا.

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ولم يتطرق البيان لمدة التأجيل التي ستشهدها الأحداث الرياضية بالمغرب، حيث من المقرر أن يتم نشر بيانًا جديدًا لتوضيح موعد الاستئناف بعد إتمام الإجراءات الوقائية.

وكإجراء وقائي ناشدت الحكومة المغربية جميع المسافرين العائدين من البلدان التي تعاني من فيروس كورونا بتجنب ارتياد الأماكن العامة والتجمعات المكثفة ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي لمدة 14 يومًا.

واكد بيان اللجنة الوطنية للقيادة في المملكة المغربية، أن الدولة هناك لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.