مرتضى يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا للترجي: "لا تنساقوا وراء الشائعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- احمد الهواري:

خاض نادي الزمالك مرانه مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتضمن مران اليوم تدريبات في الجيمانزيوم وفقا للبرنامج الإعدادي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني والذي يتضمن مرحلة استشفاء في ظل حالة الإجهاد التي يمر بها اللاعبون بسبب توالي المباريات.

ويعود اللاعبون للتدريبات الجماعية بالكرة يوم الإثنين، بصورة طبيعية.

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وكان الزمالك استطاع الفوز ذهابا في القاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران لمطالبتهم بالتركيز وعبور مباراة الإياب أمام الترجي لمواصلة المشوار بدوري أبطال أفريقيا والاقتراب من اللقب.

وطالب رئيس الزمالك لاعبيه بعدم الانسياق وراء ما أسماه بالشائعات التي يتم ترويجها لهز استقرار الفريق.