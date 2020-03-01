بعثة الأهلي تغادر لجنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا، للقاء فريق صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل بمدنية بريتوريا.

وصل لاعبو الأهلي مبني الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المتجهة إلى جوهانسبرج، والتي تصل في السابعة صباحًا ومن ثم الانتقال لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

وسبق بعثة الأهلي سمير عدلي المدير الإداري إلى مدينة بريتوريا، لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.

وفاز الأهلي، على صنداونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت المقبل.